AA

Başkent ekibi, teknik direktör Serkan Özbalta ile 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig'den şampiyonluk yaşayarak yükseldiği TFF 1. Lig'de bu sezon ilk devreyi de başarılı bir şekilde tamamladı.

Özbalta ile yoluna devam eden ve sezonun 17 haftalık ilk bölümünde 28 puan toplayarak başarılı bir performans sergileyen Keçiörengücü, devre arasına Süper Lig'e yükselme umuduyla girdi.

Keçiörengücü, ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 de yenilgi aldı. Evinde oynadığı 9 maçın 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan Keçiörengücü, sahasında sadece lider Hatayspor'a mağlup oldu.

İç saha maçlarını oynadığı Aktepe Stadında 20 puan toplayan ligin yeni ekibi, başkentte 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

AZ YİYOR, AZ ATIYOR

Keçiörengücü, devre arasına 3. sırada girmesine rağmen gol yollarında çok etkili olamadı. Fileleri 15 kez havalandıran başkent temsilcisi, ligin en az gol atan 3 takımı arasında yer alıyor.

Keçiörengücü'nün en skorer futbolcusu ise 8 maçta 4 gol kaydeden 31 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Dialiba Diabang oldu.

Başkent ekibinin topladığı puanlarda savunmada gösterdiği başarılı performans önemli rol oynadı. Keçiörengücü 10 gol ile ligde en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekti.

Keçiörengücü'nde futbolcular Metin Uçar ile Samet Akaydın ilk yarıdaki bütün maçlarda 90'ar dakika forma giydi. Ankara temsilcisinin oyuncuları sezonun ilk devresindeki maçlarda 2 kırmızı 41 de sarı kart gördü.

BAŞKAN TAHİROĞLU: SÜPER LİG'E ÇIKARSAK NE MUTLU BİZE

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktörlerinin 2 yıldır sisteme dayalı bir futbol oynattığını, başarılarının da buna bağlı olduğunu vurgulayarak, "Ligin en az gol yiyen takımı biziz. Futbolcularımız da çok çalışıyor, çok emek veriyorlar, Allah da karşılığını veriyor." diye konuştu.

Gol pozisyonlarına çok girmelerine karşın skor üretmekte zorlandıklarını anlatan Tahiroğlu, "Maçlarda gol pozisyonlarında sıkıntı yaşıyoruz, sadece defans yapmıyoruz normal futbolumuzu oynuyoruz. Devre arasında bir forvet veya kanat oyuncusu almayı düşünüyoruz. İnşallah bir forvet alırsak gol yollarındaki sorunumuzu da çözeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Tahiroğlu, takımın ilk yarıdaki performansından memnun olduklarını dile getirerek, "Ligin ikinci devresinde de bu performansımızı sürdürmek istiyoruz. Öncelikle bu ligde kalıcı olmayı amaçlıyoruz ama Süper Lig'i de sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyon olmaya çalışacağız, gayreti sarf edeceğiz. Play-off'tan ya da direk şampiyon olarak Süper Lig'e çıkarsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.