Keçiörengücü - Gümüşhanespor rakamlar

Keçiörengücü ve Gümüşhanespor, 16 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Keçiörengücü 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Gümüşhanespor 2 puanda ve 11. sırada. Keçiörengücü son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gümüşhanespor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Keçiörengücü kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gümüşhanespor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Keçiörengücü son hafta oynanan Gümüşhanespor maçında 3-1 yenildi.

Gümüşhanespor ise Keçiörengücü maçında 3-1 kazandı.

Keçiörengücü, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Gümüşhanespor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gümüşhanespor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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