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        Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:42
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        Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.

        Aktepe Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada ilk golü Pendikspor'dan Jetmir Topalli, 35. dakikada kaydetti.

        İlk yarı, İstanbul ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken, Keçiörengücü, 76. dakikada Moustapha Camara'nın attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

        Mücadele, bu skorla sonuçlanırken, Keçirengücü 13, Pendikspor ise 10 puana ulaştı.

        Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

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