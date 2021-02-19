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Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hasta kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde acil servis binası genişletilerek hem hasta kapasitesi hem de hizmet kalitesi artırılacak.

Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde hasta kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak
AA

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin Türkiye'nin 1 milyonla en fazla nüfusa sahip ilçesinde hizmet verdiğini belirtti.

Hastaneye Kovid-19 salgını öncesinde toplam 5-6 bin günlük hastanın başvurduğunu, bunlardan 1500-2000'inin acil servise müracaat ettiğini anlatan Akduman, yoğun hastaneler içinde yer aldıklarını vurguladı.

Akduman, "Mevcut halinde hastanemiz acil servisinde, fiziki kapasitesinin çok üstünde bir sağlık hizmeti verilmekte, çocuk ve erişkin hastalar aynı alanlarda değerlendirilerek tedavileri uygulanmaktadır. Bu da pandemi öncesinde, özellikle akşam saatlerinde hasta yakınlarıyla birlikte ciddi bir yoğunluğa neden olmaktadır." dedi.

Daha geniş, modern ve hizmet edilebilir bir mekanda sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla hastaneye "acil ek bina" yapılması ve mevcut acil alanının tadilatı için proje başlatıldığını aktaran Akduman, projenin Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşleri ile Cumhurbaşkanlığının onayıyla 2021 yatırım planlarına dahil edildiğini söyledi.

Keçiören'in ve Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin artan ihtiyaçlarını karşılayacak ek bina inşaatı tamamlandığında toplam 5130 metrekare brüt kullanım alanına sahip bir acil servisin olacağını dile getiren Akduman, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığınca ihale süreci başlatılan bu proje tamamlandığında, ek bekleme alanları ile Yetişkin ve Çocuk Acil Sağlık Hizmetleri'nin ayrı alanlarda olacağını kaydetti.

Akduman, "Ayrıca acil alanında 13 ek poliklinik odası, acil servise ait kan alma ve laboratuvar birimleri, 5 yataklı 3. seviye acil yoğun bakım ünitesi, acil bünyesinde bir Bilgisayarlı Tomografi ünitesi, personel yemekhanesinin de yer alacağı iki katlı bir ek bina hastanemize ve bölgemize kazandırılacak. Bu süreçte 3480 metrekare ek bina inşaatı ve 1650 metrekare tadilat ile toplam 5130 metrekare brüt kullanım alanına sahip olacak olan acil servis ek binasının en geç 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Akduman, proje tamamlandığında mevcut durumda fiziki alan ve birimleriyle yetersiz kalan acil servisteki sağlık hizmetinin uluslararası standartlarda verilmeye başlanacağını belirterek, "Hastanemiz, acil ek bina inşaatının tamamlanmasından sonra modern ve tam teşekküllü bir acil servise kavuşacak." dedi.

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