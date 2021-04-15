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Keçisiyle dağ tepe dolaşıp çöp topluyor

Yürüyüş yaptığı ormanın çöplerle kirletilmesine duyarsız kalmayan Cemal Dinçer, yanına aldığı keçisi "Karakız" ile her gün 5 kilometre yürüyerek el arabasını atıklarla dolduruyor

Keçisiyle dağ tepe dolaşıp çöp topluyor
AA

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Cemal Dinçer, "Karakız" adını verdiği keçisiyle her gün ortalama 5 kilometre yürüyerek ormandaki çöpleri topluyor.

AA'nın haberine göre İzmir'de çeşitli süpermarketlerde kasaplık yapan Cemal Dinçer, 2015 yılında emekli olduktan sonra memleketi Banaz'da arazi alarak yaptırdığı prefabrik eve yerleşti.

Kendisine arkadaşlık etmesi için aldığı ve "Karakız" adını verdiği keçisiyle evinin yakınındaki ormanlık alanda yürüyüşler yapan Dinçer, her yerde çöp olduğunu görerek bir yıl önce bu atıkları toplamaya başladı.

Bir süre sonra bunu kendisine görev edinen Dinçer, ardı sıra gelen "Karakız" ve el arabasıyla her sabah dağ tepe temizlik yapıyor.

Günde yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ormana atılan çöpleri toplayan Dinçer, 2-3 saatte doldurduğu el arabasını çöp kutularına boşaltıyor.

Cemal Dinçer, bir yıldan bu yana her gün çöp topladığını, ama çevresindeki ormanların kirletilmeye devam etmesi nedeniyle bir türlü tamamını temizleyemediğini söyledi.

Günlük 1-2 çuval çöp çıkardığını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 3 tondan fazla çöp toplamışımdır. Hem sporumu yapmış oluyorum hem de ormanımı temizlemiş oluyorum. Benim için çok iyi oluyor. Sağlığım el verdiği sürece devam edeceğim. Pikniğe gelenler çöplerini toplamıyor. Herkes çöpünü savurup gidiyor. Yiyip içtikten sonra çöplerinizi toplayıp atın bir çöpe. Bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ormanlarımız bizim milli servetimiz. Onları korumak, temiz tutmak hepimizin görevi."

Keçisini bir evcil hayvan gibi eğittiğini, onun arkadaşlığı sayesinde uzun yol yürüyebildiğini de anlatan Dinçer, "Adeta yanımda bir insan var gibi hissediyorum, o bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

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