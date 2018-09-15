Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi'nde oturan Alaeddin ve Yeşim Çetinel çifti, kedi ve köpek besledikleri için rahatsız olan komşuları turizmci Mustafa Yellice ile oğlu tarafından dövüldüğünü iddia etti. Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana gelen Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra Mustafa Yellice ve oğlu hakkında polise gidip, şikayetçi oldu.

Çetinel çiftinin iddialarını yalanlayan Mustafa Yellice ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Olayın Alaeddin Çetinel tarafından başlatıldığını, kendisini yumrukladığını iddia eden Mustafa Yellice, Yeşim Çetinel'in de kendisine sert bir cisimle vurduğunu kaydetti. Yellice, "Bu darbeler nedeniyle iki gözüm morardı. Vücudumda darbelerle birlikte ezikler ve yaralar oluştu. Alaeddin Çetinel ile daha önce de bir kaç kez tartıştık. Bunun sonunda planlı olarak saat 01.00 sıralarında gelip beni darp ettiler" dedi.

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