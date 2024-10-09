Kedi Faruk davası başladı

Beşiktaş'ta sınav gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, kediyi tekmeleyerek camdan attığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ferhat A'nın, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A, sanık avukatı ve Terakki Vakfı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat A, gözetmen olarak gittiği okulda, sıcak hava nedeniyle sınıf penceresinin açık olduğunu söyledi. Bu sırada kedinin camdan sınıfa atladığını ifade eden Ferhat A, "Sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu." dedi.

Kedinin düştüğünü fark etmediğini savunan Ferhat A, soruşturma sürecinde yıprandığını belirterek, "İşlemediğim bir suç yüzünden ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz. İtibarım yerle bir edildi. Olay günü 17.00'ye kadar okuldaydım. O gün kimse bana bir şey söylemedi. Olaydan 3 gün sonra çalıştığım şirket beni aradı, benden savunma istedi. Böyle bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu. Hakim, bir sonraki celse tanık dinlenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Beşiktaş'taki bir okulda yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen Ferhat A'nın, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde bulunan "Faruk" isimli kediyi camdan aşağıya ittiği öne sürüldü.