Kedi mi yoksa ada mı? Sadece üç saniyelik bir kişilik testi

Kedi mi yoksa ada mı? Sadece üç saniyelik bir kişilik testi

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EĞER ÖNCE ADAYI GÖRDÜYSENİZ;

Siz bakış açısı geniş ve dışa dönük bir insansınız demektir. Yalnız kalmaktan hoşlanmıyorsunuz ve arkadaş edinmek sizin için çok önemli ve gerekirse onların iyiliğini kazanmak için görünüşünüzü değiştirmek de dâhil olmak üzere büyük çabalar sarf edebilir ve fedakârlık yapabilirsiniz. Ayrıca stresli olduğunuzda ve önemli konular karşısında oldukça kararsızsınız.