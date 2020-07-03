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Kedi ve köpek tüyleri nasıl temizlenir?

Evde kedi ve köpek beslemek hem güzel hem de yorucu yanları vardır. Bunlardan biri de kuşkusuz kedi ve köpekten dökülen tüylerdir. Peki, kedi ve köpek tüyleri nasıl temizlenir? İşte ayrıntılar

Kedi ve köpek tüyleri nasıl temizlenir

Evde kedi veya köpek besleyenlerin yakındığı bir konudur köpek ve kedi tüyleri. Kedi ve köpek tüyleri çok fazla dökülebilmektedir. Bazen halının üzerinde bazen koltuklarda görüp canınız sıkılabilir. Eğer sizde kedi ve köpeğinizin dökülen tüylerinden rahatsız oluyorsanız sizlere birkaç çözüm önerimiz olacak. Mutlaka yazımızın devamını okumalısınız. İşte kedi ve köpek tüyleri nasıl temizlenir sorusunun cevabı

Tarakla tarama

Kedi ve köpeğinizin tüylerinde sıklıkla dökülme meydana geliyorsa sürekli tüylerini tarayarak bu sıkıntının önüne geçebilirsiniz.

Tüy toplama ruloları

Tüy toplama ruloları birçok markette mevcuttur. Mutlaka alıp kullanmalısınız. İnanılmaz faydalarını göreceğinizden şüphemiz yok

Jiletli tarak

Kedi ve köpekler için jiletli taraflar vardır. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Bu sayede artık tüyler daha az dökülecektir. Büyük marketlerde veya petshopalarda bulunmaktadır.

Balon

Balon ile tüyleri toplayabilirsiniz. Balonu şişirin ve kedi ve köpeğinizin üzerine sürün. Gördükleriniz karşısında şok olacaksınız. Çünkü bütün tüyler balonun üzerinde toplanmış olacaktır.

Elektrik süpürgesi

Evcil hayvanlar için olan elektrik süpürgesinden alıp kullanabilirsiniz. Tüyleri kısa süre içerisinde temizleyecektir.

Silikon yüzeyli eldiven

Kedi ve köpeğinizde olan tüyleri silikon yüzeyli eldiven sayesinde temizleyebilirsiniz. Yavaş yavaş kedinin ya da köpeğin tüylerini tarayanız. Tüylerin bu eldivene yapıştığını göreceksiniz. Aynı zamanda halıdaki ve koltuktaki tüyleri bu yöntem ile kısa süre içerisinde temizleyebilirsiniz.

Furminatör

Bu alet kedi ve köpekte dökülen tüyleri ve hatta dökülmek üzere olan tüyleri derinlemesine temizler. Bu sıkıntınız var ise mutlaka bu aleti kullanmanız tavsiye edilmektedir.

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