Kedi ve köpekler neden ölen sahibini yeme eğilimi gösterir? İşte olası 4 neden
Bu zamana kadar kayıtlara geçen birçok vaka; ölen kişinin evcil hayvanı tarafından yenildiğini yazıyor. Hayvanların bu ürkütücü eğiliminin sebebi olarak; kötü muamele, açlık, travma ve mizaç olduğu düşünülüyor.
Sahibi öldükten sonra sahibini yiyen kedi ve köpek vakalarını duymuşsunuzdur. Bu davranışın arkasında travma, kötü muamele veya açlık gibi sebepler gösterilebilir ancak hiçbiri tamamen doğru değildir. Sebepleri sırayla inceleyelim.
Açlık, bu davranışın arkasındaki ilk sebep olabilir. Eğer hayvan tüm besin kaynağını kaybetmişse, hayatta kalmak için yeni yollar aramak zorunda kalabilir. Elbette bu kesin bir sebep değil çünkü daha önceki vakalarda, hayvanların, sahipleri ölür ölmez onları yedikleri de yazıyor ve bu hiç de az bir rakam değil.
Örneğin, 1997'de Berlin'deki bir adli tıp uzmanı, daha sıra dışı vakalarından birini Forensic Science International dergisinde bildirdi. 31 yaşındaki bir adam, akşam vakti Alman çoban köpeğiyle beraber evine çekilmişti. 45 dakika sonra adam, ağzından vurulmuş bir halde yerde bulundu. Yüzünün ve boynunun büyük bir kısmı gitmişti ve yaraların kenarlarında diş izleri vardı. Üstelik yerde bir kase dolusu köpek maması duruyordu.
Aynı şekilde adli tip uzmanları, bu durumun kedilerde de yaygın olduğunu belirtiyor. University College London'dan adli antropolog Carolyn Rando, böyle bir durumda kedilerin yüze, özellikle de burun ve dudaklar gibi yumuşak kısımlara yönelme eğiliminde olduğunu belirtiyor.
Belki evcil hayvanınızla aranızın çok iyi olduğunu ve sizin başınıza bunun gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ancak o da henüz çözülmüş bir konu değil. Bu zamana kadar raporlanan vakaların çoğunda iki tarafın gayet sevgi dolu ve sağlıklı bir ilişkisi olduğu hatta hayvanın da doğumundan beri gayet iyi şartlarda yaşadığı kaydedildi.
Adli tıp uzmanı Markus Rothschild konuyla ilgili şöyle diyor: Bu tür bir davranışın olası bir açıklaması, bir evcil hayvanın bilinçsiz sahibine önce yalayarak ya da dürterek yardım etmeye çalışmasıdır ancak bu herhangi bir sonuç vermediğinde davranış başarısız olur. Hayvanın daha da çılgına dönmesi ve paniğe kapılması ısırmaya kadar varabiliyor.
Rando ise ısırmaktan yemeye kolay bir geçiş olduğunu söylüyor: Yani köpeğin yemek istemesi şart değil ama kanın tadını alınca yemek yeme isteği artıyor.
Elbette bu trajik durum her vakada görülen bir şey değil; her hayvanın böyle olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Uzmanlar bu tarz davranışın hayvanın mizacına, ırkına veya travmalarına da bağlı olabileceğini söylüyor.
Sonuç olarak; kedinizin veya köpeğinizin böyle bir davranış göstereceği veya göstermeyeceği hakkında kesin bulgularımız yok ancak şu ana kadar yapılan araştırmalar ve gözlemler sayesinde hayvanları anlamaya biraz daha yaklaşıyoruz.
Kaynak: National Geographic