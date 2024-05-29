Kedi 'Yulaf' burun ameliyatıyla daha rahat nefes alıyor

Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" dedi.