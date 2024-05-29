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        Haberler Yaşam Kedi 'Yulaf' burun ameliyatıyla daha rahat nefes alıyor

        Kedi 'Yulaf' burun ameliyatıyla daha rahat nefes alıyor

        Sivas'ta burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki Yulaf isimli kedi, burun operasyonuyla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:09
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        Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu.

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        Özmen, yaptığı kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verdi.

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        Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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        Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yulaf'ın operasyonla burun kanallarını genişlettiklerini söyledi.

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        Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" dedi.

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        Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğe getirildiğini anlatan Özmen, şunları kaydetti:

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        "Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. 

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        Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak."

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        #kedi Yulaf
        #burun ameliyatı olan kedi
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