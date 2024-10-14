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        Haberler Gündem Güncel Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi Hayatını kaybetti

        Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmenin, kedi besleme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla yaraladığı komşusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:56
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        Sivas merkeze bağlı Ece Mahallesi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O'nun dün tabancayla yaraladığı 40 yaşındaki komşusu Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

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        NE OLMUŞTU?

        Emekli öğretmen V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım arasında dün kedi besleme nedeniyle kavga çıktı.

        Kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım yaralandı.

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        Yasin Yıldırım, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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        Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #KEDİ
        #cinayet
        #sivas
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