Kedi yüzünden dehşet saçmıştı: Bir kişi Hayatını kaybetti
Sivas'ta 80 yaşındaki emekli öğretmenin, kedi besleme yüzünden çıkan tartışmada tabancayla yaraladığı komşusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sivas merkeze bağlı Ece Mahallesi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen V.O'nun dün tabancayla yaraladığı 40 yaşındaki komşusu Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Emekli öğretmen V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım arasında dün kedi besleme nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Yıldırım yaralandı.