Kediler, aynı evi paylaştıkları hayvan dostlarının ölümüne yas tutuyor

ABD'nin Oakland Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, iki evcil hayvanı olup biri yakın zamanda ölen 450'den fazla kedi sahibine sorular sordu.

Kedilerin birlikte yaşadığı dostları öldükten sonraki davranışlarının incelendiği çalışmada, kedilerin uyumakta zorlanma, mama yemeyi bırakma ve miyavlama gibi yas belirtileri gösterdiği saptandı.

Çalışmada, yastaki kedilerin daha çok ilgi isteyebildiği veya en sevdiği oyunlardan uzaklaşabildiği de belirlendi.

Kedilerin evcil dostlarıyla ne kadar uzun süre yaşarsa, ölümlerinde de o kadar derinden etkilendiğinin ortaya koyulduğu çalışmada, ölüme tanık olmalarının veya evdeki evcil hayvan sayısının bu sürece bir etkisinin olmadığı tespit edildi.