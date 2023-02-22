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Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde evi hasar gören 65 yaşındaki Fatma Var, kedilerinin yalnız kalmaması için evinden ayrılmıyor

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AA

  • Dulkadiroğlu ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Var'ın tek katlı evinde, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar oluştu.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    AA'nın haberine göre yatak odası ve tuvaletinin duvarı yıkılan, evin bazı bölümlerinde de çatlaklar oluşan Var, evinde beslediği 7 kedi için hasarlı evinden ayrılmak istemiyor. Bazı mahalle sakinlerinin çadıra davet ettiği Var, artçı sarsıntılar devam etmesine karşın kedilerini yalnız bırakmıyor.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Eşini 13 ay önce kaybeden, çocuğu da olmayan Fatma Var, deprem anında her yerin çok şiddetli sallandığını, yatak odasının duvarının yıkıldığını anlattı.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Yalnız yaşamanın çok zor olduğunu dile getiren Var, "Eşim 82 yaşındaydı, şeker hastasıydı. 13 ay önce öldü. Şu ortamda onun tırnağını arıyorum ama giden geri gelmiyor" dedi.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    "BUNLAR BANA CAN YOLDAŞLIĞI EDİYOR"

    Hayvanları çok sevdiğini, 20 yıldır evinde kedi beslediğini ifade eden Var, "Depremden sonra gelip evden çıkarmak isteyenler oldu ama ben bunları (kedileri) bırakmak istemiyorum. Bunların yüzü suyu hürmetine Rabbim beni korudu.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Bana 15 yıl önce araba çarpmıştı. Doktorlar 'kötürüm kalır' demişlerdi. Omuriliğim parçalanmıştı, ameliyat olamamıştım ama çok şükür kurtuldum, bugün ayaktayım elhamdülillah. İnşallah bu sıkıntılardan da kurtuluruz" diye konuştu.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Depremden önce her gün sahipsiz hayvanları beslemek için sokak sokak dolaştığını kaydeden Var, deprem nedeniyle 16 gündür dükkanlar ve bazı yollar kapalı olduğu için sokağa çıkmadığını söyledi.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Evinde 7 kedi beslediğini belirten Var, "Bunlar bana can yoldaşlığı ediyor. Dün çocuğun birisi yemek getirmişti. Ben de evde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsan aç kalmıyor, yeter ki zorlukları aşalım. Rabbim aç koymuyor. Bugün ne yiyeceğim diye düşünürken sabahleyin bir mucize oluyor" ifadelerini kullandı.
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Fatma Var, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Benim hiç çocuğum olmadı. Birinin çocuğunu sevsem, 'bunun çocuğu yok, niye seviyor, dokunuyor' derler. Bunları dövsen de öpsen de sevsen de kimse karışmıyor. Tek akrabam ablam var. O da bir köyde yaşıyor. Yaşıyor mu, enkaz altında mı kaldı, bilmiyorum.

     
  • Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

    Depremden sonra hiç görüşmedim. Ben de kalp yetmezliği var, eğer oraya gidersem ölmüşlerse o acıyı zor kaldırırım. Allah'tan başka sığınacak kapımız yok. Rabbim derdini verdiği gibi dermanını da versin, bir daha göstermesin. Kötülerin cezasını iyiler de çekiyor."

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