Kedileri için hasarlı evini terk etmiyor

Fatma Var, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim hiç çocuğum olmadı. Birinin çocuğunu sevsem, 'bunun çocuğu yok, niye seviyor, dokunuyor' derler. Bunları dövsen de öpsen de sevsen de kimse karışmıyor. Tek akrabam ablam var. O da bir köyde yaşıyor. Yaşıyor mu, enkaz altında mı kaldı, bilmiyorum.