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        Haberler Yaşam Kedilerin 276 farklı yüz ifadesi olduğu keşfedildi

        Kedilerin 276 farklı yüz ifadesi olduğu keşfedildi

        ABD'de bilim insanları, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:24
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        Bilim insanları, ABD'deki California Üniversitesinde 53 British Shorthair cinsi yetişkin kediyi, Ağustos 2021'den Haziran 2022'ye kadar inceledi.

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        Kediler için geliştirilmiş Yüz Hareketi Kodlama Sistemi'ni kullanan araştırmacılar, kediler birbiriyle etkileşime girdiğinde ürettikleri yüz sinyallerini, yüz kaslarındaki hareketlerin sayısına ve türlerine bakarak inceledi.

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        Kediler arası 186 etkileşimi kaydeden araştırmacılar, 413'ü erkek, 275'i dişi kediler tarafından üretilen toplam 688 yüz sinyalini kodladı.

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        Söz konusu sinyalleri inceleyen araştırmacılar, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti.

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        Kaydettikleri her ifadeye bir anlam yükleyemeseler de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7'sinin dostça, yüzde 37'sinin saldırgan olduğunu tespit etti.

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        Kulakları ve bıyıkları öne doğru hareket etmiş ve gözleri kapanmış kedilerin dostane olduğunu belirten araştırmacılar, göz bebekleri küçülmüş ve kulakları kafasına doğru yaslanmış kedilerin saldırgan olduğunu ifade etti.

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        Nefes alma ve esneme gibi biyolojik süreçlerle ilişkili kas hareketlerinin araştırmaya dahil edilmediği belirtildi.

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        "EVCİLLEŞMENİN, KEDİLERIN YÜZ SİNYALLERİNİN GELİŞİM, ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLDU"

        Araştırmanın yazarlarından Brittany Florkiewicz, CNN'e verdiği röportajda, "Çalışmamız, kedi iletişiminin daha önce varsayılandan daha karmaşık olduğunu göstermektedir" dedi.

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        Florkiewicz, evcilleşmenin kedilerin yüz sinyallerinin gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtti.

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        Araştırmacı Florkiewicz, kedilerin insanlarla iç içe yaşadıkları için sosyal açıdan daha toleranslı olduklarını, bu nedenle daha fazla yüz ifadesine sahip olduklarını ancak 267 yüz ifadesi tespit ettiklerinde şaşırdıklarını kaydetti.

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        Araştırmanın sonuçları, Behavioural Processes dergisinde yayımlandı.

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        *Haberin görselleri AA, AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kedilerin yüz ifadeleri
        #ABD
        #KEDİ
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