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İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

Profesyonel hayvan fotoğrafçısı Gerrad Gethings, kedilerin insan versiyonlarını fotoğraflamış. Görünce benzerliklere çok şaşıracağınıza eminiz...

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  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Kedilerin, insanlara olan benzerliklerini görünce şaşırmamak elde değil.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

     

    Eğer sizde kedi sahibiyseniz benzerliklerinizi düşünebilirsiniz.

     
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Londra’nın ünlü hayvan fotoğrafçısı Gerrard Gethings’in “Do You Look Like Your Cat?” projesi ile ilginç benzerliklere dikkat çekiyor.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Kediler ile benzer insanların beraber fotoğraflarını çeken Gethings herkesi şaşırtıyor.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Gerrard Gethings 1970 yılında İngiltere’nin Wigan kentinde doğmuş.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Küçük yaşlardan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü söyleyen Gethings
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Sheffield Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Resim ve Fotoğrafçılık okumuştur.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Hayvanlarla fotoğraf çekmenin zor olduğunu söyleyen Gethings "Hayvanların fotoğrafını çekmek hemen hemen her açıdan zordur. Fotoğrafa en ufak bir ilgisi olan birine bile rastlamadım” dedi.
  • Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!

    Kedilerin insanlara benzer şeklini fotoğraflayan Gerrard Gethigs başka bir versiyonunu köpekler için de yapmıştır.

    Fotoğraflar:Instagram

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