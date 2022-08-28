Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı - Güncel haberler
ABONE OL

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı

Dört kedinin saldırısına uğramaktan son anda kurtulan köpeğin yardımına esnaf yetişti. O anlar esnaflar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı - Güncel haberler
Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı
0:00 / 0:00
İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu.
Olay Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.

Çarşı esnafından Tugay Keçeci, kedilerin köpeği korkutması olayını şu şekilde anlattı:

Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmını biz bakıyoruz. Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavga oluyor. Aslında bu iş tersi olur.

Köpekler kedilerin peşini kovalar bu sefer kediler çoğunlukla olduğu için, köpeği de tek yakalayınca öyle komik bir durum oldu sabah.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı
YAŞAM Asi Nehri'ni istila ettiler!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Ağustos Cumartesi Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'bereket hasadı' programına katıldı
YAŞAM Emine Erdoğan Tokat mutfağını gezdi
'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu
YAŞAM 'Büyük Taarruz' alanında bulundu... 100 yıllık!
Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu
YAŞAM Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası ...
Kedi Villası´nda bu yıl 130 yavru dünyaya geldi
YAŞAM Kedi Villası´nda bu yıl 130 yavru dünyaya geldi
Canlı fosili literatürüne girecek yeni tür 'Sofular' adını alacak
YAŞAM 8 yıldır sürdürülen kazılarda bulundu... Sofular adı ...
Karada karavan, suda yat... Amasyalı kardeşler tasarladı - Haberler
YAŞAM Karada karavan, suda yat... Amasyalı kardeşler ...
Asırlık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
YAŞAM Asırlık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon sürüyor
Yeşil arı kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı
YAŞAM Beslenme anı kameraya yansıdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.