Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Fahriye Yavuz'un evinde beslediği kedilerle olan yakınlığı yürekleri ısıttı.
Eşi vefat ettikten sonra oğluyla birlikte aynı evde yaşamaya başlayan Fahriye nine, günün çoğunu evinde ve bahçesinde beslediği Boncuk, Pamuk ve Mercan isimlerini verdiği kedileriyle geçiriyor.
Kedisiyle yürekleri ısıtan görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Yavuz, onları doğduklarından bu yana beslediğini söyledi.
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