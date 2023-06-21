Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.
İHA'nın haberine göre vücudundaki ağda bantlarıyla görenleri şaşkına çeviren kedi cep telefonu kamerasına yansıdı.
CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER
Üsküdar’da bir sokak kedisinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü.
Kedinin kuyruğundan sırtına kadar farklı noktalara yapıştırılan ağda bantlarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vücuduna ağda bantları yapıştırılan kediyi gören bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kediyi kayda aldı.
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