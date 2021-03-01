"Beni çok kırdın"

Kefaret dizisi 15. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kefaret 15. son bölüm özeti...

KEFARET 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— FOX (@FOXTurkiye) February 28, 2021

KEFARET 15. BÖLÜM ÖZETİ

Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu’nun Cansu’yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.