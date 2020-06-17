KEFEK Alt Komisyonu toplandı

AA

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplanan komisyonda, rapora katkı sunan akademisyenlerin değerlendirmeleri dinlendi.

Bakbak, alt komisyonun sonuç raporunun, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, akademik çalışmalara öncülük edecek bir çalışma olduğunu söyledi.

Sürecin devamının milletvekilleri tarafından takibinin yapılacağını dile getiren Derya Bakbak, bunun sadece teknoloji gelişimi ve kalkınmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda milli güvenlik için de çok önemli olduğunu gördüklerini vurguladı.

Alt komisyon toplantısına katılan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın da 11'inci Kalkınma Planı'nda BTMM-STEM konularının yer aldığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi ile birlikte birkaç toplantı gerçekleştirdik. Orada kız çocuklarının STEM alanlarına yönlendirilmesi, web tabanlı part time ve uzaktan çalışma, pazarlama teknikleri maddelerini koyduk." diye konuştu.

Dijitalleşme çağında teknolojiyi kullanan ülkelerin bir adım öteye gideceklerinin altını çizen Kalsın, 11'inci Kalkınma Planı'nda kadın istihdamına yönelik yer alan maddeleri anlattı.

Canan Kalsın, şu anda kadınların işgücüne katılımının yüzde 38,8 olduğunu belirterek, 2023'te bu rakamın yüzde 42'ye çıkmasını hedeflediklerini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü ise özellikle BTMM alanlarında çalışan bilim insanlarının gelir düzeylerinin ve bu alanlara ayrılan bütçenin artmasının önemine dikkati çekerek, liyakata dayalı atamaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

- "BTMM Koordinasyon ve İzleme Kurulu" oluşturulmalı

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Bay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2023 yılında tüm sektörlerdeki toplam istihdamın yaklaşık 34 milyonu bulmasının ve bunun yaklaşık 3,5 milyonunun BTMM istihdamı olmasının beklendiğini anlattı.

Bay, 2016-2023 döneminde BTMM istihdam gereksiniminin 1 milyona yaklaşacağı ve bu ihtiyacın yaklaşık 300 bininin yani yaklaşık yüzde 31'inin karşılanamayacağının öngörüldüğünü ifade ederek, günümüzde ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 65'inin şu anda var olmayan işlerde çalışmasının beklendiğini dile getirdi.

Günümüz çalışanlarının sadece yüzde 20'sinin 21'inci yüzyılda ortaya çıkacak yeni mesleklerin yüzde 60'ının gerektirdiği becerilere sahip olduğuna dikkati çeken Erdal Bay, dünyadaki sağlık, taşıma-ulaşım, altyapı ve finansal hizmetlerde "Toplum 5.0" hazırlıkları ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Bay, bunlara ulaşmak için de endüstri 4.0 becerilerinin ve teknolojilerinin gerekli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Bay, bu konuda bir stratejik plan, üst politika metni olması gerektiğinin altını çizerek, bir "BTMM Koordinasyon ve İzleme Kurulu" oluşturulması önerilerini sundu.

BTMM Platformu oluşturulması gerektiğini belirten Bay, böylelikle tüm Türkiye'de BTMM alanlarıyla ilgili neler yapıldığının bu platformda görülüp incelenebileceğini söyledi.

Erdal Bay, BTMM alanlarında istihdam konusunda bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini, BTMM yol haritası için envanter çıkarılması çalışmasının da faydalı olacağını ifade ederek, BTMM alanlarında kadınlara yönelik algının da değiştirilmesi için rol model bilim kadınlarının öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Raporun yazılmasında görev alan Dr. Nilüfer Erol da dünyadaki örneklere bakarak Türkiye için geliştirilebilecek uygulamaları incelediklerini anlatıp, başta kızlar olmak üzere gençleri STEM alanlarına yönlendirmek için yeni ve yaratıcı yollar geliştirilmesi gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Alt Komisyon toplantısı sonrasında "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (BTMM-STEM) Alanlarına Yönlendirilmesi Raporu" kabul edilerek üst komisyona gönderildi.