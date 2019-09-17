Kefir nasıl yapılır?

Kefir sindirim sistemi için önemli bir içecektir. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için tüketilmesi oldukça önemlidir. Hazır kefirlerin yanında evde hazırlayarak daha taze tüketim sağlayabilirsiniz.
Kefirinin Malzemeleri:
- 1 yemek kaşığı kefir tanesi,
- 1 adet büyük cam kavanoz,
- 1 litre süt (oda sıcaklığında),
- Plastik süzgeç.
Kefirinin Hazırlanışı:
Bir cam kavanozun içine kefir taneleri konulur.
Üzerine oda sıcaklığındaki süt ilave edilir.
24-48 saat arası beklemeye alalım.
Mayalanan kefir bir süzgeçten geçirilir ve servise hazır hale gelir.
Bardağa alınarak içilir.
Afiyet olsun!
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