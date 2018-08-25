Keflavik - FH Hafnarfjördur maç önü

Keflavik ve FH Hafnarfjördur, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Keflavik 4 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken FH Hafnarfjördur 24 puanda ve 5. sırada. Keflavik, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 690. İddaa'da Keflavik kazanır 6.50, berabere biter 4.50, FH Hafnarfjördur kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Keflavik önceki hafta FH Hafnarfjördur mücadelesinde 1-3 yenildi.

FH Hafnarfjördur ise Keflavik karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Keflavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Keflavik, kendi sahasında 3 gol attı, 21 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FH Hafnarfjördur, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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