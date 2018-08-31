Keflavik - Fylkir maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Keflavik, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Fylkir takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:30. Maç öncesi Keflavik 4 puanla 12. sırada, Fylkir 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Keflavik son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fylkir, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 227. İddaa'da Keflavik kazanır 3.75, berabere biter 3.50, Fylkir kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Keflavik son haftadaki Handknattleiksfelag müsabasında 2-1 yenildi.

Fylkir ise IR Reykjavik karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Keflavik, 4 gol attı ve 24 gol yedi.

Fylkir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fylkir, 7 gol atarken 18 gol yedi.

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