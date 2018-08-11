Keflavik - KA Akureyri maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Keflavik, 12 Ağustos 2018 Pazar günü KA Akureyri takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Keflavik 12. sırada bulunuyor, KA Akureyri 19 puana sahip ve 7. sırada. Keflavik son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. KA Akureyri son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 737 kodlu maçı oynayanlar; Keflavik galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.60, KA Akureyri galibiyet oranı 1.45.

Keflavik son hafta oynanan Leiknir maçında 0-0 berabere kaldı.

KA Akureyri, Thor Akureyri karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Keflavik, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 18 gol yedi.

KA Akureyri, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KA Akureyri 8 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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