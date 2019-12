"12. GÜN YATAKTAN KALKABİLDİM"

11 günün çoğunda hastanenin acil servisinde serumla kendime geldim. 12. gün yataktan kalkabildim. Zordu, hala zor ama geçecek... Her cümlesi, her görüşü kıymetli olan doktorların ellerindeyim. Her saat telefonumu açan doktorlarım, dostlarım var. Ailem yanıbaşımda, kızımın kokusu en büyük sakinleştiricim.