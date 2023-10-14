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        Haberler Dünyadan Keith Giffen hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Keith Giffen hayatını kaybetti

        Çizgi roman sanatçısı ve yazar Keith Giffen, 70 yaşında geçirdiği felcin ardından yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:00
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        Marvel'ın "Guardians of the Galaxy" film serisinin yıldızı 'Rocket Raccoon'un ve DC süper kahramanı 'Blue Beetle'ın yaratıcısı Keith Giffen'den acı haber geldi. Giffen'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        FELÇ GEÇİRDİ

        Çizgi roman kariyerine 1970’lerde başlayan Keith Giffen'ın Virginia’daki evinde geçirdiği felcin ardından hayata veda ettiği belirtildi. Acı haberi çizgi roman yazarı ve DC çizgi romanlarının eski başkanı Paul Levitz, duyurdu.

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        "YAŞAMIMIZIN ÖTESİNDE YENİ DÜNYALAR YARATMAYA GİTTİ"

        Paul Levitz, yaptığı açıklamada, "Üzücü haber artık resmileşti. Keith Giffen, yaşamımızın ötesinde yeni dünyalar yaratmaya gitti. Keith, muhtemelen çizgi roman alanında neslimizin en verimli yaratıcı zihniydi. Sürekli olarak ortaya çıkan sonsuz sayıda fikri vardı" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        Keith Giffen

        #Keith Giffen
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