"TEMPOM YAVAŞLADI"

Palmer, anneliğe hazırlanmanın şimdiden hayatında etkisini gösterdiğini, temposunu biraz yavaşlattığını söyledi.

"Ben normalde hızlı tempolu bir insanım" diyen oyuncu, "Benim için hayat saatte en az 90 mil hızla gidiyor, bu benim seyir hızım. Yani evet, bence genel olarak ister tatiller ister hayatımdaki bu geçiş olsun, yavaşlamak kesinlikle bana doğal gelen bir şey değil" ifadelerini kullandı.