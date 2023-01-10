Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor

İlk kez anne olmaya hazırlanan Keke Palmer, doğuma sayılı günler kala "Bebeğimi elime almak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Keke Palmer, sevgilisi Darius Jackson ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. 
  • Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    Page Six'e konuşan Palmer, "Her şeyden çok, bebeğimi elime almak için sabırsızlanıyorum" dedi.
  • Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    29 yaşındaki oyuncu, bebek için çok heyecanlı ama aynı zamanda gergin ve her şeyden çok meraklı olduğunu söyleyerek, "Bu, kimsenin sizi gerçekten hazırlayamayacağı şeylerden biri" ifadelerini kullandı.
  • Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "TEMPOM YAVAŞLADI"

    Palmer, anneliğe hazırlanmanın şimdiden hayatında etkisini gösterdiğini, temposunu biraz yavaşlattığını söyledi. 

    "Ben normalde hızlı tempolu bir insanım" diyen oyuncu, "Benim için hayat saatte en az 90 mil hızla gidiyor, bu benim seyir hızım. Yani evet, bence genel olarak ister tatiller ister hayatımdaki bu geçiş olsun, yavaşlamak kesinlikle bana doğal gelen bir şey değil" ifadelerini kullandı.
  • Keke Palmer, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    'EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU' ÖDÜLÜ ALDI

    Palmer, geçtiğimiz hafta düzenlener 2023 New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nden Nope'taki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.