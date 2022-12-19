Her şey bu belirtiyle başlıyor!

AA

Manisa'da, kaybolan Hürü Çetin'in (82) cansız bedeni bulundu.

Turgutlu ilçesi Bozkır Mahallesi'nde dün dağ kekiği toplamak üzere evden ayrılan Hürü Çetin'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Son olarak Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı mevkisinde görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile mahalle sakinleri katıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler tarafından aranan Çetin'in cansız bedeni Kız Atlayan Deresi'nde bulundu. Yaşlı kadının cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

Acı haberi alan Çetin'in yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Hürü Çetin'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

*Fotoğraflar: DHA