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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan kişi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kelebekler Vadisi

İlçeye tatile gelen Mert Küçükbaycan (20),kara yoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Küçükbaycan, ayağının kayması sonucu düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı.

 

Küçükbaycan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan Küçükbaycan'ı çıkarmak için iple kurtarma istasyonu oluşturdu. Küçükbaycan, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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