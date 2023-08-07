Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı Tokat'ta Kelkit Çayı'na piknik yapmak için giden 5 kişi suyun yükselmesi sonucu bir adacıkta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kelkit Çayı kenarına piknik yapmak için giden Umutcan Bulut, Yusuf Say, Ahmet, Özlem ve Eymen Yekta Arslantaş, Yeni Mahalle yakınlarında suyun yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri botla çaya girerek yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 5 kişiyi kurtardı.