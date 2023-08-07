Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Tokat'ta Kelkit Çayı'na piknik yapmak için giden 5 kişi suyun yükselmesi sonucu bir adacıkta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kişileri 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 02:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kelkit Çayı kenarına piknik yapmak için giden Umutcan Bulut, Yusuf Say, Ahmet, Özlem ve Eymen Yekta Arslantaş, Yeni Mahalle yakınlarında suyun yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kaldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri botla çaya girerek yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 5 kişiyi kurtardı.

        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        #erbaa
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Bilecik'te orman yangını çıktı
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        İstanbullular sahile koştu!
        İstanbullular sahile koştu!
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Uçakta neden uykumuz gelir?
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor