Uzun süredir Fransız model Jeremy Parisi ile birliktelik yaşayan Kelly Brook, geçmişteki erkek arkadaşları hakkında açıklama yaptı.
Jason King'in sunduğu radyo programına katılan İngiliz manken, "Hiçbirinin evlenme teklifi unutulmaz değildi" dedi.
38 yaşındaki güzel, geçmişte nişanlanıp ayrıldığı Billy Zane, Jason Statham, Thom Evans ve David McIntosch'un evlilik tekliflerinin romantizm de dahil herhangi bir unutulmaz an içermediğini söyledi.
1998-2004 arasında aşk yaşayan Kelly Brook ile aktör Jason Statham, uzun süre nişanlı kalmalarına rağmen evlenmeden yollarını ayırdı.
Brook daha sonra hayatına giren Billy Zane ile nişanlandı 2008'te ayrıldı.
Ragbi oyuncusu Danny Cipriani de Kelly Brook'un iki eski nişanlısı ile aynı kaderi paylaştı.
Danny Cipriani'den ayrıldıktan sonra Thom Evans ile nişanlanan dünyaca ünlü model, hamile kalıp düşük yaptı. Bu sarsıntının ardından Thom Evans aşkı da hüsranla bitti.
David McIntosh ile nişanlanan Kelly Brook'un bu ilişkisi de evliliğe gitmedi.
İngiliz model Kelly Brook, Instagram üzerinden tanıştığı Fransız model Jeremy Parisi'yle uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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