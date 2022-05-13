Kelly Rizzo: Bob Saget hala benim eşim

EVİ, KOCASININ ANISINA ADANMIŞ BİR MÜZE GİBİ

Kelly Rizzo, daha sonra sözlerini "Yani demek istiyorum ki, ben hala onunla konuşuyorum. Onun fotoğrafları her yerde. O hala benim kocam." ifadelerini kullanarak tamamladı. Rizzo, Saget'in eski eşinden dünyaya gelen üç kızının da kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Kelly Rizzo, bu ziyaretlerde de babalarının hala nasıl kendi hayatındaki varlığını sürdürdüğünü gördüklerini sözlerine ekledi. Rizzo, evini, hayata veda eden kocası Bob Saget'e adanmış bir müzeye benzettiğini de ifade etti.