Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim

"YATAĞIMDA ÖLÜ BULUNACAĞIM"

Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok!" demişti.

Ünlü isim daha sonra da "Ben yatağımda ölü bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı. O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise eşine "Dikkat etsen iyi olur" sözleriyle yanıt vermişti.