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Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim

'Bizim Ev'deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 9 Ocak 2022'de yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncunun eşi Kelly Rizzo, Saget olmadan geçirdiği ilk Noel tatilinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu: "Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim"

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  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    Türkiye'de 'Bizim Ev' adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım 'Full House'un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak 2022'de Florida Orlando'da stand-up gösterisini tamamladıktan sonra döndüğü otel odasında hayata veda etmişti.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    Ünlü yıldızın ani ölümü, 2018'de evlendiği Kelly Rizzo için büyük bir şok olmuştu. Eşini toprağa verdikten sonra hayatını yeniden düzene oturtmaya çalışan Rizzo, Saget olmadan geçirdiği ilk Noel tatilinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine duyduğu özlemi dile getirdi.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    Kelly Rizzo, geçen sene Bob Saget ile kendi ailesini ziyaret etmek için gittikleri Chicago'da çekildikleri fotoğrafları yayınladı. 
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    İNSAN BÖYLE GÜNLERDE KAYBETTİKLERİNİ DAHA ÇOK ÖZLÜYOR

    Rizzo, o anların Saget ile birlikte geçirdikleri son Noel tatili olduğunu hiç düşünmediğini belirtti. 

    Kelly Rizzo, o tatilde Bob Saget'in eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın da yanlarında olduğunu yazdı. Rizzo, Saget'in 2 yaşındaki yeğeni Alex ve o sırada henüz 2 aylık olan Brooklyn ile tanıştığını satırlarına ekledi. Bob Saget'in her zaman, herkese yaptığı gibi onları da sevgisiyle sıcacık sardığını anlatan Kelly Rizzo, bu gibi önemli günlerde insanın, kaybettiği sevdiklerini daha çok özlediğini anlattı.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    "ONU TANIDIĞIM İÇİN MİNNETTARIM"

    3 yılı flört, 3 yılı da evlilik olmak üzere Bob Saget ile geçirdiği 6 yıl için minnettar olduğunu belirten Kelly Rizzo, "Eğer siz de bu tatil sezonunda, sevdiklerinizi özlüyorsanız, bunu atlatmanıza yardımcı olacak derin ve sevgi dolu anılarla dolu olmanız için dua ediyorum. Her zaman söylediğim gibi o inanılmaz adamı tanıdığım ve onunla 6 yıl geçirdiğim için minnettarım. Bundan daha büyük bir Noel hediyesi olamaz" ifadelerini kullandı. Rizzo, kocasını kaybettiğinden bu yana geçen bir yıl boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    AYLAR ÖNCE KENDİ ÖLÜMÜNÜ ANLATTIĞI ORTAYA ÇIKTI 

    Öte yandan Saget'in, vefat etmeden iki ay önce önce de "Bob Saget's Here For You" adlı podcast yayınında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

    Saget, yayında eşi Kelly Rizzo'nun en çok sevdiği filmler hakkında konuşmuştu. Rizzo, 'The Godfather' (Baba), 'Scarface' (Yaralı Yüz), 'Casino ve Goodfellas'ın favori filmleri olduğunu anlatmıştı.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    "YATAĞIMDA ÖLÜ BULUNACAĞIM"

    Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok!" demişti.

    Ünlü isim daha sonra da "Ben yatağımda ölü bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı. O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise eşine "Dikkat etsen iyi olur" sözleriyle yanıt vermişti.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    EŞİNİN SON SÖZLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Eşinin acısıyla sarsılan Rizzo, konuk olduğu Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programda Saget ile yaptığı son mesajlaşmayı anlatmıştı.

    Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Kelly Rizzo, onunla son konuşmalarını şu sözlerle aktarmıştı:

    Sanırım ona 'Seni seviyorum' dedim. O da bana 'Seni sonsuzca seviyorum' dedi. Sonra ben ona 'Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum' dedim.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    "HİÇ ROL YAPMADI"

    Rizzo, eşi için "Birlikte geçirdiğimiz her saniyeye değer verdi" ifadelerini kullanmıştı. Kelly Rizzo, Bob Saget'in topluma karşı sergilediği sıcak tavrın "rol" olmadığını da sözlerine eklemişti. Rizzo, oyuncunun yanında kim olursa olsun hep aynı kişi olduğunu belirtmişti.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    "HAYATIN NE KADAR ZOR OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDU"

    Rizzo daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Hayattan zevk almak istiyordu ve çevresindeki insanları da mutlu etmek isterdi. Yani mesela bir restorana gittiğimizde bütün garsonlarla konuşurdu. Herkes onu tanırdı ve severdi.

    Kelly Rizzo, eşinin sürekli olarak çevresine "Herkese kibar davranın" mesajını verdiğini de sözlerine ekledi ve "Çünkü hayatında çok şey yaşamıştı ve hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyordu. Bu yüzden de herkese karşı çok kibar ve sevecendi" demişti.
  • Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri

    KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ

    Bu arada Bob Saget'in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonuçları da ailesi tarafından People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

    Bob Saget, Kafa Travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Saget'in ailesinin açıklamasında, ünlü yıldızın başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu ifade edilmişti. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıkmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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