"SENİNLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Kelvin Fletcher, şu ifadeleri kullandı:

Derler ki: Bir fotoğraf binlerce kelime söyler. 60. doğum günün kutlu olsun baba. Benim kahramanım, arkadaşım ve benim babam. Sen benim tanıdığım en kibar, en nazik ruhsun.

Senin bu arabayı her zaman hayal ettiğini biliyoruz. Dün senin yüzünü görmek kalbimi gurur ve mutlulukla doldurdu. Sen bunu hak ettin ve seninle olduğumuz için çok şanslıyız.