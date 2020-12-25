Büyük beden ve kilolu 7 kadının hafta içi her gün şıklık yarışına girdiği Doya Doya Moda'dan gelen ayrılık haberi sevenlerini üzdü. Jüri Üyelerinden Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddiası programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILIYOR MU?

Doya Doya Moda 25 Aralık haftanın birincisi bugün belli oluyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'nın 25 Aralık bölümünün fragmanında Kemal Doğulu'nun programdan ayrılacağını söylemesi herkesi şok oldu. Uzun zamandır Moda programlarının bilinen yüzü olan Kemal Doğulu'nun programdan ayrılma nedeni merak ediliyor. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda programından neden ayrıldığını 25 Aralık Cuma günü yayınlanan haftanın finali bölümünde açıklıyor.