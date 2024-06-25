Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklaması

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni tanıştığımız birisi de değil oturacağız yemek yiyeceğiz, konuşacağız bölgenin ülkenin dünya kadar sorunu var" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Onu bilmiyorum eğer talep olursa görüşürüz. Partili arkadaşlarımız oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.