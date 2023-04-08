Kemal Özdeş, 3. dönemine galibiyetle başladı!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadeleyi 2-0’lık skorla kazanan Kasımpaşa olurken, 3. döneminde ilk maçına çıkan Teknik Direktör Kemal Özdeş, galibiyetle başladı. Özdeş, lacivert-beyazlıların başında geçirdiği 1. ve 2. döneminde Trabzonspor'a toplam 5 kez rakip olmuş ve 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1’de beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu maçla birlikte bordo-mavililer karşında Kasımpaşa ile 2. galibiyeti almış oldu.