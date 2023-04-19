Kemal Özdeş: Aldığımız puandan mutluyum ama kaçan pozisyonlardan dolayı içim buruk

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor’un çıkışlarını doğru pozisyon ile kapattıklarını düşündüğünü söyleyen Özdeş, “Bugün maçın sonunda her iki takım da 1 puanla ayrıldı. Aldığımız puandan dolayı mutluyum ama maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunun karşılığında beklediğimiz net pozisyonlara baktığımda bir parça da içim buruk. Çünkü kazanabileceğimiz maçtı. Maçın ilk yarısı Kayserispor takımı iç sahada önemli performanslar yaptı bu sene ve ligimizin önemli takımlarından birisi. Planlı oynayan bir takım. Çıkışlarını doğru pozisyonu alarak kapattığımızı düşünüyorum ama kendi yarı alanımızda kazandığımız topları hücum ve orta saha kopukluklarından dolayı etkili sonlayamadık. Bu da rakip etkili olmasa da bizi etkisiz kıldı ancak maçın ikinci yarısında daha doğru yerlerde daha doğru şekilde topa sahip olduk” dedi.

Özdeş, bulundukları bölgeden kazanarak çıkmak istediklerini söyleyerek, “Rakip yarı alanına daha fazla gitmeye başladık, ceza sahası hareketliliğimiz arttı. Bunun belki karşılığı atılamayan birkaç yer pası ama 2 tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilsek kazanan olurduk. İyi bir maç oldu. Benim için bugün önemli olan geçtiğimiz hafta farklı skorla kaybettikten sonra ki bu rakibimiz Kayserispor için de geçerli bugün oynadığımız oyun iştahı ve disiplini ile gelecek haftalar için referans oluşturuyor. Şimdi bunu sürdürmek istiyoruz. Geniş bir kadrom var, kim görev alırsa bunu iyi sürdürüyor. Şimdi hiç beklemeden Pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bulunduğumuz bölgeden kazanarak çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bunu da gerçekleştirecek gücümüz var” ifadelerini kullandı.