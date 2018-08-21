Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, sahalarındaki ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum ve galibiyeti onlara armağan ediyorum. Başakşehir İngiltere’deki kadro değişikliğiyle hemen hemen aynı kadroyla çıktı. Onların pas trafiğini etki altına almak için öne yerleştik. Ancak kaliteli top kullanan bir takım. Önce bizi kendi yarı sahamıza sonra 1. bölgeye hapsetti. Dönen her topu Başakşehir kazandı. Belki gol pozisyonu vermedik ama topu daha önde tutmamız lazımdı. İlk yarıya oranla daha başarılı olduk ikinci yarıda. Bu kez Başakşehir’i geri koşturduk. Daha sonra skoru bulduk. Her oyuncu değiştirdiklerinde oyun formatından geriye düştüler. Topa sahip olmaları adına takımım iyi iş yaptı. Duran topta kötü bir yerleşimden son dakikada attığımız golle oynadığımız şekli golün karşılığını almış olduk. Tüm ülkemizin kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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