Kemal Özdeş: Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Kupası 3. turunda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, kupaya çok önem verdiklerini dile getirerek, "3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum. Bizim için Türkiye Kupası'nın başlangıç maçıydı. Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim. Onlarla kulübümüze ve ortamımıza çok uygun düşecek diye konuştum. Bundan 7 sezon önce, ilk çalıştığım yıl yarı finalde elenmiştik. Şimdi sonuna kadar gitmek gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

Kemal Özdeş, maçın ilk yarısında 3 gol bulmalarına rağmen fazla üretken olamadıklarını vurgulayarak, "İlk yarıda sadece goller attık. İkinci yarıda daha net gol pozisyonlarına girdik ama gol atamadık. Rotasyonlu bir kadroyla her iki yarıyı oynadık. Oyuncularımın oyun coşkusundan, mücadelelerinden memnunum. Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak." ifadelerini kullandı.

Motolux 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım da tur atlayan Kasımpaşa'yı tebrik ederek, "Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim çok önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar." değerlendirmesinde bulundu.