Elde edilen sonuçtan dolayı oyuncularını tebrik eden Özdeş, "Oyuna başlarken her iki takımın kazanma isteği ve arzusu vardı. Bu durum, 10. dakikadan 35. dakikaya kadar orta sahanın çok çabuk geçilmesine ve karşılıklı kontrataklara neden oldu." dedi.

Hem Demir Grup Sivasspor'un hem de kendilerinin önemli gol ayakları bulunduğunu aktaran Özdeş, "Sonlandıramadığmıız her atak, çok kolay şekilde kalemizde pozisyon olmaya başladı. Oyunun ilk 10 dakikasında rakibimiz, çok önemli iki gol fırsatından yararlanamadı. Belki en etkili olduğumuz anlar oluşmaya başlamıştı ve bunlardan birini savunmanın arkasına attığımız pasla gole çevirdik. Biraz daha dikkatli olabilsek, bu boşluklardan faydalanabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda dengeli oynamanın önemini futbolcularıyla paylaştığını aktaran Özdeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarı bloklar arasını daha mesafeli, istediğimiz gibi tuttuk. İkinci yarıda rakibin gol atabilmek için olağanüstü bir gayreti vardı. Bizi birinci bölgeye oynamaya zorladılar. Çok orta geldi ama savunma fazla pozisyon vermedi. Bu kez dönen topları kullanarak etkili oyunumuza döndük. İkinci golü bulduktan sonra oyun kopar gibi oldu. Burada topa sahip olmak çok önemliydi. Rakibimiz de bugün çok istekli ve iştahlıydı. Maç 3-0 bitti ama her iki takımın da kazanabileceği bir müsabaka oldu."

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