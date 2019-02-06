Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu. Özdeş, kupa maçında gol atmanın önemli olduğunu ancak karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını belirterek "Lig maçına göre değişik kadrolarla maça çıktı. Takımım son ana kadar oldukça iyi mücadele verdi. Bu bizim için önemliydi. Şimdi rövanşa kaldı yarı finale kimin kalacağız. Yarı finale kalmak için mücadele edeceğiz ve kendi sahamızda 2 gol atmamız gerekiyor. Bunu yapacak kalitemiz var. Yarı final hedefimiz devam ediyor. Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak" diye konuştu.