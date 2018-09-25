Kemal Sunal'ın sergisi görücüye çıkıyor

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük komedi ustalarından biri olan Kemal Sunal’ın sanat hayatının önemli kesitleri, özel eşyaları, film afişleri özel bir sergide buluşuyor.

Açılışını 5 Ekim 2018 tarihinde Gül Sunal’ın yapacağı sergi 21 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaretçileriyle buluşacak.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın kişisel eşyaları, aksesuarları, film afişleri ve filmlerde kullandığı giysilerinden oluşan sergi bir alışveriş merkezinde sevenleriyle bir araya geliyor.

Toplam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde yer edinmiş, Yeşilçam’ın gülen yüzü Kemal Sunal’ın hayatına dair sergi nostalji rüzgarı estirecek.

7’den 70’e herkesin sevdiği ve Türk sinemasında önemli yer tutan film afişleri büyük sanatçının sinema yaşamını da yeniden gözler önüne seriyor.

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