Kemer takmayan taksiciden polisi şaşırtan yanıt

Beyoğlu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için 427 lira ceza kesilen bir taksici, tüm gün arabada olduğu için kemerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda taksi ve taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgelerini tek tek inceledi. Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, kemer takmayan şoförlere cezai işlem uyguladı.

"ŞEHİR İÇİNDE EMNİYET KEMERİ TAKMAK RAHATSIZLIK VERİYOR"

Kemer takmadığı için para cezası kesilen Murat Özkul adlı taksi şoförü, şehir içinde kemer takmanın rahatsızlık verdiğini ifade ederek "Emniyet kemeri takmamak şehir içinde problem değil. Uzun yola çıktığımda genelde takıyorum. Kemer, sürekli oturduğumuz için daraltıyor. 20-30 dakika değil, en az 8 saat arabadasınız. Can güvenliğimiz için olduğunu biliyorum fakat, trafikte olduğum için darlandığım için takmıyorum" diye konuştu.