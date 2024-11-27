Kemik kanseri çocuk, diğer bacağından alınan kemiğin nakliyle sağlığına kavuştu

Futbol oynarken topa vurduğunda ayağında ağrı hissettiği için durumu ailesine bildiren ve hastaneye başvuran 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz'ın yapılan muayenesi sonrasında kemiğinde kötü huylu tümör olduğu belirlendi.

Tümörün alınması için bacağı ampute edilmek istenen Muhammet'in ailesi, çocuklarının bacağının kesilmemesi için farklı tedavi yöntemleri araştırırken Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alınan Muhammet, bacağı kesilmeden yapılan kemik nakliyle tümörlü dokudan kurtuldu ve sağlığına kavuştu. KEMİK TÜMÖRLÜ DOKUDAN ARINDIRILDI Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, hastanın kötü huylu kemik kanseri tanısıyla kendilerine geldiğini, Muhammet'e farklı merkezlerde amputasyon kararı verildiğini dile getirdi.

Çocuk hastalarda amputasyon yönteminin sık kullanıldığını, hastanın durumuna göre bölgeye platin takılabileceğini ya da kendi dokusuyla yapılandırma gerçekleştirilebileceğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Biz hastayı biyolojik rekonstrüksiyon (yeniden şekil vermek, işlev kazandırmak) denilen yöntemle tedavi ettik. Kötü huylu tümörü çıkarttık. Muhammet'in sağlam bacağındaki damarıyla fibula kemiğini beraber alıp, çıkardığımız tümörlü kemiği de kanser hücrelerinden arındırıp ikisini birleştirip tekrar eski yerine naklettik ve o bölgeyi tekrar sağlıklı bir şekilde canlandırdık."