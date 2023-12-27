Kemik kırıklarının nedeni osteoporoz polikliniğinde araştırılıyor

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ortopedik Rehabilitasyon ve Osteoporoz Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun kemiklerdeki kalsiyum miktarının azalarak kırılganlığının artması anlamına geldiğini söyledi.

Osteoporozun kadınlarda da erkeklerde de önemli olduğunu aktaran Çalış, hastalığın menopoz sonrası kadınların sağlığında daha önemli yer tuttuğunu çünkü menopozun ardından kadınların kemik kalitesinin hızla azaldığını, kemik depolarının boşaldığını ifade etti.

Osteoporoza bağlı kırıkların önlenebileceğine dikkati çeken Çalış, "Biz Uluslararası Osteoporoz Birliğinin üyesi olarak Türkiye'deki sayılı 'kırığı yakala' servislerinden biriyiz. Acil servise kırık şikayetiyle gelen 50 yaşın üstünde, kendi boyunun mesafesindeki yerlerden düşerek ya da düşük enerjili travmalardan dolayı kırık oluşan hastalarımızı acilde tespit ediyoruz. Onları tek tek arıyoruz. Acildeki sekreterlerimiz, doktorlarımız da bize yönlendiriyor ama biz onunla yetinmiyoruz, biz de tek tek acile gelen kırık vakalarını arıyoruz, belki osteoporoz olabilir diye buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"HASTANIN İKİNCİ BİR KIRIĞINI ENGELLEMEK BİZİM ASIL HEEFİMİZ"

Kliniğe gelen hastaları hemen muayene ettiklerini anlatan Çalış, hastaların boyunu, kilosunu ölçtüklerini, gençken sahip olduğu boy ve kilosunu sorduklarını, boyunda kısalma var mı, sırt ağrıları var mı, bunları tespit ettiklerini, menopoz durumunu, çocuk emzirip emzirmediğini, beslenme tarzını, günlük kalsiyum tüketimini öğrendiklerini belirtti.

Belirti gösteren hastaları kemik ölçümüne yönlendirdiklerini ifade eden Çalış, kemik erimesi varsa tedaviye başladıklarını dile getirdi.

Kemik erimesinin sadece ilaçla tedavi edilmediğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu: "Hastayı, gençleri bilgilendirmek önemli çünkü 35 yaşına kadarki beslenme, yaşlılıktaki kemik erimesini bile engelleyebilir. Bu yaşa kadar olan süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum içeren besinlerin tüketilmesi, D vitamininin bolca alınması kemik erimesini engeller. Onun için halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Eğer osteoporoz artık oluştuysa osteoporozun tipine göre ilaçlar var. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki osteoporoz nedeniyle bir yerinde kırık olan hastaların ilk yıl içinde başka bir yerinde daha kırık oluyor. Maalesef eğer bu oluşan ikinci kırık kalça kırığıysa 2-3 yıl içinde yine osteoporoz tedavi edilmezse ikinci bir kalça ya da omur kırığı gelişebiliyor. Maalesef de bunlar ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Hastanın ikinci bir kırığını engellemek bizim asıl hedefimiz."

"KIRIK DURUMUNDA ALÇIYLA YETİNMEYİN"

50 yaş üstündeki menopoz dönemine girmiş kadınlara çağrıda bulunan Çalış, "Basit el bileği kırığı, ayak kırığı, omur kırığı, bunlar ağrısız olabilir. 'Ortopedi bizi gördü, tedavi etti, alçımız yapıldı, 6 hafta sonra alçımız çıkacak, rahatlayacağız, iyileşeceğiz' diye düşünmeyin. Bunun altta yatan nedeni nedir, yüksekten düşme, trafik kazası, çok ciddi travmalar kırığa neden olur ama yolda giderken ayağınız takılıp düştünüz, burada kırık olmaması lazım. Eğer kırılıyorsa kemik erimesindendir. Lütfen 50 yaşın üstünde herhangi bir yerinizde kırık oluyorsa osteoporoz polikliniğimize gelin, altta yatan neden osteoporoz olabilir" diye konuştu.

Ağustos ayından beri hizmet verdiklerini belirten Çalış, "Gelen hastalarımızın hepsini yakaladık, yüzde 80 kadarının maalesef altta yatan nedeni osteoporoz çıktı ve ilaç tedavisi başlattık" dedi.