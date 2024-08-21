Kemirgen 'Meksika agutisi'ne özel bakım

Barınağındaki diğer hayvan tarafından sıkıştırılma sonucu, ezilme meydana geldiğini düşünüyoruz. Şu anda kendisini ağrı kesicilerle vitaminlerle tedavi ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar kendini doğal yaşam alanındaki barınağına alacağız."