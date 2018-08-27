Kenan Doğulu'nun Çeşme konserinde yine olaylar çıktı. Geçtiğimiz ay Alaçatı'nın en lüks beachlerinden birindeki konserinde kavga çıkan Doğulu, önceki akşam da aynı yerde sahne aldı. Birçok ünlünün akın ettiği konser, güzel başladı ama kötü bitti. Takvim'in haberine göre, Popçuyu ayakta dinlemenin 5 bin TL'ye kadar çıktığı konserde mekan, dolup taştı.

Hakan Sabancı ise konseri 20 bin liralık locadan izledi. Sosyetik playboyun tadı, ilerleyen saatlerde kaçtı. Sabancı, önündeki locada eğlenmekte olan bir kişinin kendisine sık sık çarpmasıyla sinirlendi.

"KENAN'A UĞURSUZ GELDİ!"

Sözlü tartışmayla başlayan kavga, saniyeler içinde büyüdü. Şişelerin ve bardakların kırıldığı kavgada yumruklar da havada uçuştu. Sabancı'nın dostlarıyla karşı taraftaki kişinin arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla işler çığırından çıktı. İki grup, görevlilerin müdahalesiyle zor sakinleşti. Doğulu konserinde yaşanan ikinci kavga olayı "Çeşme, Kenan'a uğursuz geldi" dedirtti.

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