Kenan Doğulu: 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum

"5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum" 0:00 / 0:00

İHA

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme'de sahneye çıktı. Çeşme Amfi Tiyatro'da yapılan ve yoğun ilgi gören konserde Doğulu, üç saat boyunca sahnede kalarak, unutulmaz bir gece yaşattı.

"5 YAŞINDAN BERİ MÜZİKLE UĞRAŞIYORUM"

Kenan Doğulu, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne şovları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, salgın dönemi sonrasında yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. 5 yaşından beri müzikle uğraştığını ifade eden Doğulu, ayrıca sahne enerjisini sevenlerinden aldığını da söyledi.

Sarp Apak da, eşi Bengi Apak ile birlikte konseri izlerken, Erkan Uslu, Engin Öztürk ve Öykü Karayel de Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti.